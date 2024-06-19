Пожар на нефтебазе в Ростовской области локализовали на площади 3,2 тыс. кв. м

Возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области произошло рано утром 18 июня в результате атаки беспилотника.

Пожар тушат вторые сутки. В 5:30 сотрудники МЧС локализовали огонь. Площадь пожара составляет 3,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», резервуары с нефтепродуктами загорелись около 4:00 18 июня после атаки БПЛА в Ростовской области. Огонь охватил объем 5 тыс. куб. м. В результате ЧП жертв нет. К ликвидации возгорания привлекли более 200 человек и почти 50 единиц техники, задействовали пожарный поезд. Лаборатория Роспотребнадзора не выявила превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.