Площадь пожара на нефтебазе в Кавказской уменьшилась до 3,7 тыс. кв. метров

В Кавказском районе вторые сутки борются с возгоранием на нефтебазе, которую в ночь на 19 марта атаковали украинские беспилотники.

Сейчас на месте возгорания продолжают работать 406 спасателей и 157 единиц техники. Специалисты тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования. Общая площадь пожара на нефтебазе сократилась до 3 тыс. 750 кв. м, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Повреждения получил трубопровод между резервуарами. С горящей нефтебазы эвакуировали 30 сотрудников.

В Минобороны РФ назвали атаку на нефтебазу в Краснодарском крае провокацией для срыва российско-американских переговоров о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

В «Транснефти» заявили, что удар ВСУ по станции «Кавказская» повлияет на доходы КТК и акционеров, среди которых есть компании из США.

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