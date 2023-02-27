Плавни загорелись в Анапе в районе Витязево, огонь охватил 250 кв. метров

Пожар в плавнях в поселке Витязево начался 27 февраля около 19:20.

Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Пожарные прибыли на место в 19:35. Потушить пожар удалось в 20:03. Сообщается, что площадь возгорания составила 250 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 10 человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также 27 февраля горели плавни в Темрюкском районе рядом со станицей Голубицкой. Кроме того, произошел лесной пожар в Северском районе, выгорело 19 га леса.