Пилот упавшего в Афганистане самолета назвал причину крушения
Происшествия
26.01.2024 10:43
Пилот Дмитрий Беляков, один из выживших в авиакатастрофе в Афганистане, заявил, что причиной крушения стала техническая неисправность
По его словам, именно она привела к проблеме с топливом.
«Наличие льда нарушило поступление из основных танков в расходные баки», — пояснил Беляков.
Он также отметил, что пилоты до последнего принимали меры по экстренной посадке самолета, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Афганистане потерпел крушение самолет с россиянами на борту. В авиакатастрофе выжили четыре человека.