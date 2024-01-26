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Пилот упавшего в Афганистане самолета назвал причину крушения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pilot-upavshego-v-afganistane-samoleta-nazval-prichinu-krusheniya
Пилот упавшего в Афганистане самолета назвал причину крушения
Фото anncapictures, pixabay.com

Пилот Дмитрий Беляков, один из выживших в авиакатастрофе в Афганистане, заявил, что причиной крушения стала техническая неисправность

По его словам, именно она привела к проблеме с топливом.

«Наличие льда нарушило поступление из основных танков в расходные баки», — пояснил Беляков.

Он также отметил, что пилоты до последнего принимали меры по экстренной посадке самолета, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Афганистане потерпел крушение самолет с россиянами на борту. В авиакатастрофе выжили четыре человека.

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