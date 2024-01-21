При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека

Наземная поисково-спасательная служба Афганистана смогла найти упавший самолет Falcon 10.

По предварительным данным, четверо человек выжили, у них травмы различной степени тяжести. Судьба еще двоих человек уточняется, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Афганистане потерпел крушение самолет с россиянами на борту. По предварительным данным, частный самолет летел из Индии в Россию через Узбекистан. Он совершал чартерный рейс по маршруту Гая — Ташкент — Жуковский. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира.