В Афганистане потерпел крушение самолет с россиянами на борту

Информация о том, что индийский пассажирский самолет потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в горах Афганистана, появилась утром 21 января.

В Росавиации заявили, что самолет Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января. Пропавший самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России.

По предварительным данным, частный самолет летел из Индии в Россию через Узбекистан. Он совершал чартерный рейс по маршруту Гая — Ташкент — Жуковский. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира.

По факту крушения самолета СК России возбудил уголовное дело. К предполагаемому месту падения направилась наземная поисково-спасательная группа, планируется вылет вертолета со стороны Кабула.

На борту самолета летела супружеская пара из Волгодонска. Они отдыхали в Таиланде, где женщина заболела. Ее решили перевезти в Москву, сообщает RT.

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