Дельтоплан разбился в Ставропольском крае, есть погибшие

Инцидент произошел днем 21 декабря рядом с поселком Мирный в районе Кавказских Минеральных Вод.

По предварительным данным, легкомоторный дельтаплан во время полета потерял управление и рухнул на землю. В этот момент в нем находились два человека, они погибли.

На место происшествия выехали следователи. Правоохранители установят обстоятельства происшествия. Назначили необходимые судебные экспертизы, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

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