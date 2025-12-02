Пик Геминид: где и как увидеть главный звездопад декабря

В первых числах декабря жители Земли могут наблюдать один из самых сильных звездопадов 2025 года — метеорный поток Геминиды.

О том, чего ждать от Геминид в этом году, интернет-порталу «Кубань 24» рассказал руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Происхождение Геминид: астероид или комета?

Буквально все метеорные потоки являются частью какой-либо кометы. Исключений практически нет. Однако метеорный поток Геминиды считается порождением астероида (3200) Фаэтон, который можно наблюдать на небе практически каждый год.

Вот и сейчас за ним следят и профессиональные обсерватории, и астрономы любители. Это довольно крупный космический объект — его диаметр около 6 км. Как отметил Александр Иванов, сегодня астрономы пытаются выяснить его происхождение и задаются вопросом: «Может быть, все-таки Фаэтон — это застывшая комета?»

По словам руководителя Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, такое бывает, когда объекты, часто подходящие к Солнцу в течение длительного времени (короткопериодические кометы), каждый раз приближаясь к нему, подвергаются сублимации. То есть переходят сразу из твердого в газообразное состояние, минуя жидкое.

В вакууме это вещество активно выделяется в пространство. После этого более крупные частицы не могут покинуть комету и фактически вмерзают обратно в ее поверхность. Лед там не всегда водяной, чаще его составляют другие химические элементы, включая углекислый газ, соединения аммиака и метана.

«Так или иначе, тело покрывается корочкой, и комета постепенно превращается в объект, который для стороннего наблюдателя, который не может потрогать его или исследовать вещество, кажется астероидом. Траектория же, точнее — орбита Фаэтона, в общем-то, больше похожа на кометную», — уточнил астроном в разговоре с журналистом интернет-портала «Кубань 24».

Хотя порождение Геминид связывают с астероидом (3200) Фаэтон, существует предположение, что дальнейшее исследование, а может быть, даже посадка на этот объект, откроет исследователям новые детали.

«Дело в том, что загадка «астероид или комета» до сих пор остается», — отметил Александр Иванов.

Активность и период наблюдения декабрьских Геминид

Поток метеоров довольно длительный. Он начинается 4 декабря и, по разным данным, заканчивается 20-21 декабря.

По словам руководителя Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, пик активности потока придется на ночь с 13 на 14 декабря. Декабрьские Геминиды — поток, активность которого можно сравнить только с популярными августовскими Персеидами.

Александр Иванов отметил, что оба потока дают более 100 метеоров в час. При этом число метеоров — это субъективное понятие, которое всегда нужно уточнять или делать поправку. По разным данным, в пик Геминиды и Персеиды выпускают от 120 до 150-180 метеоров в час.

«Здесь надо помнить, что когда мы говорим о 120, 150 или 100 метеорах в час, это общее расчетное число (зенитное часовое число), включающее и слабые, и яркие метеоры», — отметил астроном.

По его словам, количество метеоров, которые опытный наблюдатель может увидеть в потоке Геминиды, будет меньше. Все 150 метеоров вряд ли удастся заметить даже самому опытному.

«Это среднее значение, привязанное к зениту. Но, как я уже сказал, наиболее ярких из них будет десятки, остальные могут быть не видны», — уточнил собеседник журналиста интернет-портала «Кубань 24».

Как наблюдать Геминиды в этом году

Еще один важный аспект для тех, кто хочет увидеть звездопад — условия наблюдения. Александр Иванов отметил, что метеорный поток в этом году удобнее наблюдать из-за фазы Луны. В декабре 2025 года спутник Земли будет оказывать наименьшее влияние на видимость объектов на небе. Сейчас Луна убывающая, то есть восходить тонкий серп будет под утро.

«Если не будет дождя или туманов, которые сейчас стали активными из-за немного потеплевшего климата, и мы сталкиваемся с постоянными туманами под утро, то стоит попробовать», — поделился астроном.

На вопрос: «Правда, поток станет самым мощным в этом году?», Александр Иванов ответил неоднозначно.

«Правда ли, что он станет самым мощным в этом году? Это и неправда, и правда. Метеорный поток просто в этом году удобнее наблюдать из-за отсутствия яркой полной Луны, которая, как правило, скрывает от нас более слабые метеоры. Но в любом случае метеорные потоки наблюдать лучше вдали от городских огней», — пояснил эксперт.

Где и как наблюдать Геминиды?

Поток Геминиды связан с созвездием Близнецов (Gemini), от которых он и получил свое название, и двумя яркими звездами, которые хорошо видно невооруженным глазом, — Кастором и Поллуксом. Их можно наблюдать в первой половине ночи. В этом году к главным звездам Кастору, верхней звезде созвездия Близнецов, и Поллуксу, который находится пониже, добавился еще один очень яркий объект — Юпитер. Он, как яркая звезда, сияет чуть ниже этих звезд.

Как уточнил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, радиант — точка, откуда визуально вылетают метеоры, расположен возле Кастора.

«Получается такая картина: Кастор сверху, Поллукс снизу, и рядышком с ними Юпитер. Юпитер дает нам шанс точнее сориентироваться: где-то из этой области будут вылетать метеоры. Пролет метеорных частиц возможен в направлении созвездий Ориона, Рака, Малого Пса, а также вверх — к Тельцу с ярко-красной звездой Альдебаран», — рассказал краснодарский астроном.

Красота зимнего неба во время потока

Расположен радиант очень красиво, так как вокруг него находятся наиболее яркие зимние созвездия — Возничий со звездой Капелла, Телец с Альдебараном, Орион с Бетельгейзой и Ригелем, Малый Пес с Проционом.

Александр Иванов отметил, что все созвездия яркие и имеют разные оттенки: Процион — бело-голубой, Бетельгейз — красный, Беллатрикс в Орионе — голубоватый, Альдебаран — красный, Капелла — желтоватая.

«Если направить камеру в этом направлении, можно получить очень красивые снимки: во-первых, с яркими разноцветными звездами, а во-вторых, сами метеоры оставляют довольно длинные и красивые следы», — уточнил он.

Лучшее время для наблюдения — с 23:00 до 3:00-4:00. Радиант оказывается в зените около 2:00.

«Так что спешите увидеть!» — подытожил Александр Иванов.

Первое зимнее суперлуние увидят жители Кубани в ночь на 5 декабря.

