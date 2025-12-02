Первое зимнее суперлуние увидят жители Кубани в ночь на 5 декабря

Расстояние между Землей и Луной ночью с 4 на 5 декабря составит 360 тыс. км.

Как сообщил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, в период декабрьского суперлуния Луна максимально высоко поднимется над горизонтом.

Ученый отметил, что помимо суперлуния в декабре произойдет еще одно астрономическое явление — с Земли можно будет рассмотреть одни из самых тонких колец Сатурна на ближайшие 14 лет.

«При наличии оптического инструмента с диаметром объектива от 100 мм можно заметить, как 8 и 24 декабря к диску Сатурна приблизится его крупнейший спутник — Титан. Для наблюдения непосредственного прохождения Титана по диску Сатурна потребуется более крупный инструмент и идеальные условия наблюдения, спокойная атмосфера», — добавил Санакоев.

В простейшие оптические инструменты можно будет увидеть четыре крупнейших спутника Юпитера — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. По словам ученого, 7 декабря спутники выстроятся в ряд в порядке удаленности от планеты, сообщает ТАСС.

