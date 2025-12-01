Метеорный поток Геминиды смогут увидеть жители Кубани в декабре

Звездопад станет одним из самых сильных космических явлений в уходящем году.

Метеорный поток Геминиды считается порождением астероида (3200) Фаэтон. Сейчас астрономы как раз ведут его наблюдение. Об этом в беседе с журналистом «Кубань 24» сообщил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Астроном отметил, что Фаэтон — довольно крупный астероид, его диаметр составляет около 6 км. Александр Иванов сообщил, что сегодня астрономы пытаются понять, является Фаэтон астероидом или застывшей кометой.

«Траектория же, точнее орбита Фаэтона, больше похожа на кометную», — уточнил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО.

Поток начинается 4 декабря. Как отметил Иванов, по разным данным, закончатся Геминиды 20-21 декабря. Условия для наблюдения в этом году сложились более благоприятные, чем в прошлом году.

«Хочется отметить, что метеорный поток в этом году удобнее наблюдать. Не в смысле, что его будет больше или меньше, а в том, что наличие Луны, особенно полной, очень сильно влияет на наблюдение. В этом году Луна убывающая, то есть восходить она будет хоть и под утро, но уже тоненьким серпиком», — рассказал астроном.

Геминиды, как и Персеиды, являются самыми активными потоками. Они дают более 100 метеоров в час. В этом году увидеть все падающие метеоры вряд ли получится даже у опытных наблюдателей.

«Наиболее ярких из них будет десятки, остальные могут быть не видны», — подытожил Александр Иванов.

