Выпускник Краснодарского авиаучилища Андрей Федяев полетит на МКС

Российский космонавт Андрей Федяев, выпускник Краснодарского военного авиационного института, назначен в экипаж миссии Crew-12, которая отправится на МКС в первой половине 2026 года.

Андрей Федяев был назначен вместо Олега Артемьева. Об этом стало известно из раздела о готовящихся к полету экипажах. Там космонавт-испытатель 3 класса отряда космонавтов Роскосмоса указан в качестве члена экипажа Crew-12.

Андрей Федяев окончил Краснодарский военный авиационный институт по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением», инженер-пилот в 2004 году. В 2012 году он вошел в российский отряд космонавтов. Полет на МКС он совершил в 2023 году на американском корабле Crew Dragon. Экспедиция продлилась 186 суток, сообщается в материала Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

