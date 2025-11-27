Выпускник Краснодарского авиаучилища стартовал с Байконура на ракете «Союз-2.1а»

Ракета-носитель с международным экипажем успешно стартовала с космодрома в Казахстане в 12:28 27 ноября.

Корабль «Союз МС-28» вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а». На его борту участники 74-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

В экипаж входят командир корабля, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, космонавт Сергей Микаев и астронавт NASA Джонатан Ким. Для Кудь-Сверчкова это уже второй полет, его коллеги отправились в космос впервые.

По данным Роскосмоса, корабль несет в себе более 125 кг грузов для МКС. В том числе программно-аппаратный комплекс с нейросетью GigaChat. В рамках эксперимента искусственный интеллект станет помощником космонавтов и будет помогать им вести дневники и готовить отчеты.

Стыковка корабля к узловому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС планируется в 15:38 27 ноября. Экспедиция продлится 242 суток.

Один из космонавтов — выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Сергей Микаев. Микаев родился к Иркутске, окончил школу № 52 в Краснодаре и Ейскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой. В 2008 году с отличием окончил авиационное училище с присвоением квалификации «инженер» по специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения».

В 2018 году межведомственная комиссия рекомендовала Микаева к зачислению на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда космонавтов. С апреля 2025 года он проходил подготовку в составе основного экипажа МКС-74 в качестве бортинженера ТПК «Союз МС» и бортинженера МКС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», студент из Ейска стал участником космической экспедиции на Байконур. Дмитрий Пономарев представляет родной город в составе Студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики». Уроженец Ейска также стал свидетелем пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» 27 ноября.

