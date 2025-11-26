Студент из Ейска стал участником космической экспедиции на Байконур

Димитрий Пономарев представляет родной город в составе Студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики».

Молодой человек учится на 4 курсе бакалавриата в Российском технологическом университете. Студент уже получил из рук космонавтов флаг, побывавший на Международной космической станции, и продолжает знакомится с космодромом, его стартовыми и измерительными комплексами.

«Для меня большая честь представлять здесь не только свой вуз, но и всю Кубань. Когда держишь в руках этот флаг, по-настоящему осознаешь масштаб и значимость отечественной космонавтики. Особая гордость — то, что наш Ейск, наш край имеют к этому прямое отношение через таких проектов, как этот», — поделился Дмитрий.

Уроженец Ейска также станет свидетелем пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» 27 ноября.

Как отметили в пресс-службе РТУ МИРЭА, молодой человек смог стать участником экспедиции благодаря успехам в учебе и научной деятельности.

