Петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани подписали более 50,5 тыс. человек

Петиция с требованием приговорить к пожизненному лишению свободы убийц 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко опубликовали 8 мая. За две недели петиция собрала 50 тыс. 584 подписей.

Петиция за избрание высшей меры наказания для убийц аниматоров опубликована на портале Change.org. Когда ее подпишут 75 тыс. человек, она может стать одной из наиболее подписываемых на портале на данный момент.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двойное убийство произошло вечером 28 апреля около станицы Березанской. У машины, в которой аниматоры возвращались с работы, лопнуло колесо. Трое мужчин заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить.

Бандиты напали на аниматоров. Они забрали деньги и банковские карты. С них впоследствии были сняты свыше 180 тыс. рублей. После злоумышленники убили мужчину и девушку. Тела они спрятали, а машину сожгли. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах. Жители Краснодарского края создали петицию с требованием пожизненного срока для убийц.