Петицию с требованием пожизненного срока для убийц аниматоров создали жители Краснодарского края

Петиция появилась на портале Change.org. Создатели требуют приговорить к пожизненному лишению свободы подозреваемых в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

«Краснодарский край и остальные регионы страны потрясены жестоким убийством аниматоров. Кириллу Чубко было 37 лет, у него осталась семья и маленький ребенок. Татьяне Мостыко – 19 лет, совсем юная девушка. Люди обеспокоены данной ситуацией и требуют высшей меры наказания для этих нелюдей», — говорится в тексте петиции.

Требование уже подписали почти 4 тыс. человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 28 апреля трое бандитов и двое аниматоров оказались на одном участке дороги в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Злоумышленники заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить.

Бандиты напали на аниматоров, забрали деньги и банковские карты, после чего сняли с карт более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, бандиты убили мужчину и девушку. Чтобы скрыть следы убийства, преступники спрятали тела и сожгли машину погибшего аниматора. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах.