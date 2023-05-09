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Петицию с требованием пожизненного срока для убийц аниматоров создали жители Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/petitsiyu-s-trebovaniem-pozhiznennogo-sroka-dlya-ubijts-animatorov-sozdali-zhiteli-krasnodarskogo-kraya
Петицию с требованием пожизненного срока для убийц аниматоров создали жители Краснодарского края
Скриншот сайта change.org

Петиция появилась на портале Change.org. Создатели требуют приговорить к пожизненному лишению свободы подозреваемых в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

«Краснодарский край и остальные регионы страны потрясены жестоким убийством аниматоров. Кириллу Чубко было 37 лет, у него осталась семья и маленький ребенок. Татьяне Мостыко – 19 лет, совсем юная девушка. Люди обеспокоены данной ситуацией и требуют высшей меры наказания для этих нелюдей», — говорится в тексте петиции.

Требование уже подписали почти 4 тыс. человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 28 апреля трое бандитов и двое аниматоров оказались на одном участке дороги в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Злоумышленники заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить.

Бандиты напали на аниматоров, забрали деньги и банковские карты, после чего сняли с карт более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, бандиты убили мужчину и девушку. Чтобы скрыть следы убийства, преступники спрятали тела и сожгли машину погибшего аниматора. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах.

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