Песков: в Кремле не ведут обсуждений о новой волне мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 сентября ответил на вопросы журналистов в рамках Восточного экономического форума.

По словам Пескова, тема новой волны мобилизации в стране сейчас не стоит на повестке дня.

«Обсуждений таких не ведется», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что сейчас отмечается большое число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в спецоперации на Украине.

«Все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса. Поэтому каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

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Кубань попала в топ-5 регионов по самым высоким выплатам контрактникам. По решению губернатора Вениамина Кондратьева региональную единовременную выплату участникам СВО увеличили до 1,2 млн рублей. Таким образом, отправляясь из Краснодарского края на СВО по контракту, боец может единовременно получить до 1,9 млн рублей.

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