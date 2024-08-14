Кубань попала в топ-5 регионов по самым высоким выплатам контрактникам

В списке лидеров вместе с Краснодарским краем ― Москва, Санкт-Петербург, а также Ленинградская и Московская области. Здесь выплаты составляют от 1,9 млн до 2,3 млн рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях, Краснодарском крае подписывающие контракт бойцы получают наилучшие условия, отметил первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Губернаторы показывают, что они максимально серьезно и ответственно относятся к бойцам», ― написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Также восемь регионов готовы выплатить контрактникам от 1,5 до 1,7 млн. рублей, в 18 регионах ― от 1 до 1,4 млн. Таким образом, в 31 регионе РФ контрактникам платят от 1 млн рублей.

Встать плечом к плечу с нашими защитниками можно, записавшись на службу по контракту. Электронные заявки отправляйте на сайт Минобороны, а также на Госуслуги. Или лично обращайтесь в пункт отбора и военкомат.

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