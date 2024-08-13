Разрешить подсудимым уходить на СВО предложили в Верховном суде РФ

Верховный суд России предлагает разрешить подсудимым, в дополнение к подозреваемым, обвиняемым и осужденным, заключать контракт с Минобороны и уходить в зону специальной военной операции.

Соответствующий законопроект представили на Пленуме ВС для внесения в Госдуму. Если его примут, то тех, кого призовут на военную службу или кто заключит контракт в период мобилизации или в военное время, будут освобождать от уголовной ответственности уже на стадии судебного производства. Поправки хотят внести в ст. 78.1 УК РФ.

Кроме того, аналогичные условия предложили распространить на осужденных, приговор в отношении которых постановили, но он еще не вступил в законную силу. Уйти на СВО такие граждане смогут в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

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