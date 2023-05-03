Песков: парад на Красной площади 9 мая не отменяется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что нет никаких изменений в планах по проведению парада 9 мая на Красной площади.

Заявление пресс-секретаря главы государства приводит RT в своем Telegram-канале.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», Украина ночью 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю. По данным пресс-службы президента РФ, ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

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