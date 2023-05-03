Украина ночью 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю

По данным пресс-службы президента РФ, ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

Уточняется, что два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — подчеркнули в Кремле.

В пресс-службе главы государства подчеркнули, что Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы президента РФ.

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