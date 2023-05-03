Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Украина ночью 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukraina-nochyu-3-maya-pytalas-nanesti-udar-po-kremlyu
Украина ночью 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю
Украина ночью 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю

По данным пресс-службы президента РФ, ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

Уточняется, что два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — подчеркнули в Кремле.

В пресс-службе главы государства подчеркнули, что Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы президента РФ.

Читайте также: пожар на нефтебазе в Темрюкском районе произошел после падения беспилотника.

Статьи
15 распространенных мифов о ВИЧ и СПИД
15 распространенных мифов о ВИЧ и СПИД
Что можно, нежелательно и запрещено перед анализом крови
Что можно, нежелательно и запрещено перед анализом крови
Пять новых сериалов мая 2023
Пять новых сериалов мая 2023
Уйдет в полутень: 5 мая можно будет наблюдать лунное затмение
Уйдет в полутень: 5 мая можно будет наблюдать лунное затмение
На ночь — можно: диетолог опровергла вред кефира перед сном
На ночь — можно: диетолог опровергла вред кефира перед сном
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях