Песков заявил, что Черное море никогда не станет внутренним для НАТО

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте призвал сделать Черное море зоной влияния НАТО, чтобы «мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли, путешествий и свободной жизни».

На это высказывание отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Черное море никогда не будет зоной влияния только стран НАТО.

«Черному морю никогда не бывать «морем НАТО». Это общее море для всех прибрежных государств. Оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Площадь Черного моря 422 тыс. кв. метров. Оно омывает Россию, Украину, Грузию, Абхазию и три страны НАТО: Турцию, Румынию и Болгарию. Почти все из этих стран имеют военные базы на побережье Черного моря.

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