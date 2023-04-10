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СМИ: российский истребитель Су-27 едва не сбил самолет ВВС Великобритании над Черным морем

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-rossijskij-istrebitel-su-27-edva-ne-sbil-samolet-vvs-velikobritanii-nad-chernym-morem
СМИ: российский истребитель Су-27 едва не сбил самолет ВВС Великобритании над Черным морем
Фото vladtime.ru

Об этом стало известно из документов военного ведомства США, которые недавно просочились в интернет и стали доступны широкому кругу лиц.

В одним из них утверждается, что 29 сентября 2022 года два истребителя ВКС России Су-27 перехватили британский самолет-разведчик RC-135, который используют для сбора электронных сообщений и радиопередач, в международном воздушном пространстве над Черным морем возле Крыма. Один из российских истребителей выпустил ракету в непосредственной близости от самолет Великобритании и едва не сбил его.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес рассказывал об этом авиаинциденте в прошлом октябре в Палате общин парламента страны. Тогда он заявил, что российские истребители перехватили RC-135 над Черным морем и совершили «опрометчивый» полет.

По его словам, российские Су-27 приблизились к самолет-разведчику на 15 футов, а один из них выпустил ракету на расстоянии. Запуск ракеты он назвал «технической неисправностью». О том, что британский самолет мог упасть после подлета истребителей ВКС России, он не говорил, пишет газета Washington Post.

Читайте также: американский канал показал, как Су-27 помог упасть беспилотнику США над Черным морем. Инцидент произошел утром 14 марта над нейтральными водами Черного моря недалеко от Крыма.

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