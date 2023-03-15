Американский канал показал, как Су-27 помог упасть беспилотнику США над Черным морем. Видео

Инцидент произошел утром 14 марта над нейтральными водами Черного моря недалеко от Крыма. По заявлению американских военных, самолет Су-27 ВКС РФ поразил пропеллер беспилотника MQ-9 США, что привело к его крушению в море.

Американский канал CBS представил собственную видеоверсию авиаинцидента над Черным морем. По их данным, российский самолет пролетел под американским беспилотником и сбросил топливо. После этого БПЛА США потерял управление и рухнул в воду. Видео появилось в соцсетях.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что американские военные сделали все необходимое, что не допустить попадание обломков своего беспилотника в чужие руки.

Ранее на брифинге в Пентагоне заявили, что российские военные пока не получили фрагменты рухнувшего в море беспилотника. Планирует ли США поднимать свой БПЛА со дна моря, не уточняется, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минобороны РФ заявили, что полет американского БПЛА выполнялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. По данным ведомства, в результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.