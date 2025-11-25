Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США информационной вакханалией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию вокруг обсуждения «мирного плана» США.

Представитель Кремля отметил, что сейчас публикуется большое количество противоречивых данных вокруг предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию украинского кризиса. По словам Пескова, Россия не получала обновленной версии американского плана урегулирования, который, по сообщениям СМИ, сократился с 28 до 19 пунктов.

«Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию — по-другому ее не назовешь. Действительно, очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений и так далее и тому подобное, — сообщил Песков.

Также он отметил, что в Кремле понимают, что Вашингтон и Киев ведут переговоры, а в изначальный текст «вносятся какие-то коррективы», но в России пока не знают, «о чем идет речь», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин впервые прокомментировал «мирный план» Трампа по Украине. Президент России ознакомился с текстом «мирного плана» США и отметил, что Россия согласна с предложениями президента США Дональда Трампа, несмотря на сложности.

Во время беседы с президентом Турции Владимир Путин отметил, что предложения в том варианте, с которым ознакомилась российская сторона, идут в русле обсуждений в Анкоридже, и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования.

