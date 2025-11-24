Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по Украине

Президент России Владимир Путин 24 ноября провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В ходе разговора главы государств обсудили двустороннее сотрудничество между странами и обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Президенты обсудили предложения США по мирному урегулированию конфликта.

Владимир Путин отметил, что предложения в том варианте, с которым ознакомилась российская сторона, идут в русле обсуждений в Анкоридже, и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования. Также, по словам президента, Россия вновь подтвердила заинтересованность в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

Реджеп Эрдоган подчекнул намерение Турции оказывать содействие переговорному процессу и готовность предоставлять для этого площадку в Стамбуле.

Во время беседы было условлено активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях. Президенты договорились о поддержании регулярных контактов, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин впервые прокомментировал «мирный план» Трампа по Украине. Президент России ознакомился с текстом «мирного плана» США и отметил, что Россия согласна с предложениями президента США Дональда Трампа, несмотря на сложности.

