Путин впервые прокомментировал «мирный план» Трампа по Украине

Путин впервые прокомментировал «мирный план» Трампа по Украине
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

План президента США по урегулированию ситуации в Украине обсуждали перед встречей в закрытом режиме на Аляске. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с текстом «мирного плана» США. Путин отметил, что Россия согласна с предложениями президента США Дональда Трампа, несмотря на сложности. 

После проведения переговоров на Аляске США приостановили процесс, что связано с отказом со стороны Украины. Президент РФ сообщил, что план отредактировали после паузы, возникшей в переговорном процессе. 

«Россия готова к мирным переговорам и решению проблем мирным путем, однако это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана», — цитирует Путина пресс-служба Кремля. 

Читайте также: Владимир Путин поручил оценить целесообразность проведения ядерных испытаний.

