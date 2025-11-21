Путин впервые прокомментировал «мирный план» Трампа по Украине

План президента США по урегулированию ситуации в Украине обсуждали перед встречей в закрытом режиме на Аляске.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с текстом «мирного плана» США. Путин отметил, что Россия согласна с предложениями президента США Дональда Трампа, несмотря на сложности.

После проведения переговоров на Аляске США приостановили процесс, что связано с отказом со стороны Украины. Президент РФ сообщил, что план отредактировали после паузы, возникшей в переговорном процессе.

«Россия готова к мирным переговорам и решению проблем мирным путем, однако это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

