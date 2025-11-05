Владимир Путин поручил оценить целесообразность проведения ядерных испытаний

Президент России Владимир Путин 5 ноября провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в Кремле.

Во время встречи председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил главу государства отойти от повестки заседания и спросил у Владимира Путина, какие действия Россия может предпринять в ответ на ядерные испытания США, о которых заявил президент Дональд Трамп.

Владимир Путин заслушал доклады глав ведомств и дал поручения спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам.

«В этой связи я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

