Путин наградил разработчиков ракеты «Буревестник» и беспилотника «Посейдон»

Президент России Владимир Путин в честь Дня народного единства провел церемонию награждения в Кремле.

Государственные награды из рук главы государства получили разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

В своей речи Владимир Путин отметил, что за их разработками стоят команды из десятков тысяч человек, вклад которых имеет историческое значение для России и ее безопасности. По его словам, «Буревестник» и «Посейдон» смогут обеспечить стратегический паритет страны на весь ХХI век.

Глава российского государства сообщил, что по дальности полета «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы. И подчеркнул, что в возможностях вооружения убедились и западные разработчики.

«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — отметил президент.

Также российский лидер акцентировал внимание на достижениях российских военных разработчиков. Он отметил, что такие технологические прорывы не появляются просто так, а являются результатом труда поколений со второй половины прошлого века.

Путин подчеркнул, что такое оружие не является ядерной угрозой для других стран, так как его создание было давно анонсировано.

«Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

