Путин подписал указы о Дне коренных малочисленных народов и Дне языков народов

Согласно документам, День коренных малочисленных народов Российской Федерации будет отмечаться 30 апреля, День языков народов Российской Федерации — 8 сентября.

Оба указа президент России Владимир Путин подписал 4 ноября. Документы опубликованы на портале правовой информации и вступили в силу со дня подписания.

В указе «О Дне коренных малочисленных народов Российской Федерации» говорится, что этот день установлен в целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов. Отмечать его будут 30 апреля.

День языков народов Российской Федерации, согласно документу, установлен «в целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации». Отмечаться он будет 8 сентября.

