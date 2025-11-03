Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин 4 ноября проведет ряд встреч с представителями религиозных конфессий, общественных организаций и иностранными гостями.

В День народного единства глава государства с представителями конфессий, общественных и молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в столице страны.

В программу президента вошло вручение госнаград и премий за вклад в укрепление единства российской нации представителям общественных и религиозных организаций, деловой элите и зарубежным деятелям культуры.

Также глава государства посетит выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж». Президент ознакомится с деятельностью благотворительного фонда «Христианское милосердие», а также ознакомится с экспозицией «Великая Победа. Россия — моя история» о борьбе народов СССР с фашизмом, сообщает пресс-служба Кремля.

