В Краснодаре в День народного единства пройдет патриотический автопробег

Ко Дню народного единства в краевой столице запланировали два автопробега.

Первый прошел в городе 3 ноября. Его участники от улицы Мачуги проехали по центральным улицам Краснодара до поселка Знаменского. По пути они остановились у памятника «Жертвам фашистского террора» на улице Зиповской, чтобы возложить цветы и почтить память погибших героев.

В День народного единства, 4 ноября, начало патриотического автопробега запланировано в западной части краевой столицы. Утром колонна поедет от ТРЦ «Красная площадь» по Восточному обходу в сторону Горячего Ключа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,в День народного единства на Кубани запланировали более 2 тыс. мероприятий. Для гостей и жителей Краснодарского края 4 ноября подготовили насыщенную программу с фестивалями, акциями и турнирами.

