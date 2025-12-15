Перехватывающие парковки хотят обустроить в Сочи после открытия обхода Адлера

Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

Он отметил, что количество туристов и транспортная нагрузка в Сочи увеличится после открытия обхода Адлера. Город будет перегружен.

«С [открытием обхода и транспортной] доступностью количество автотранспорта и людей [возрастет], Сочи будет испытывать определенные нагрузки. Поэтому мы должны продумать перехватывающие парковки», — сказал Прошунин.

По его словам, перехватывающие парковки необходимы, чтобы автопутешественники могли оставить автомобили и пересесть на общественный транспорт, такси, велосипеды или средства индивидуальной мобильности, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи идет подготовка к строительству тоннельного комплекса на обходе Адлера. Госкомпания «Автодор» получила положительное заключение на третий и последний из пяти этапов строительства трассы. С 6 декабря из-за строительства примыкания обхода Адлера к трассе А-147 на двух участках автодороги в микрорайоне Кудепста по прямому и обратному ходу сузили полосы.

