В Сочи идет подготовка к строительству тоннельного комплекса на обходе Адлера

Госкомпания «Автодор» получила положительное заключение на третий и последний из пяти этапов строительства обхода Адлера.

Главгосэкспертиза согласовала полностью проект строительства обхода Адлера, тем самым одобрила самый сложный и трудоемкий участок дороги. Речь идет о возведении двух автомобильных тоннелей, которые станут самыми длинными в России.

В «Автодоре» сообщили, что многие технологические решения при строительстве будут рекордными и реализованными впервые. Каждый тоннель протянется на почти 6 км. Для сравнения, текущий рекордсмен — Гимринский тоннель в Дагестане — длиной чуть более 4 км.

Уже известно, как будет выглядеть разворотная петля в Кудепсте. Эстакада будет длиной 368 м и обеспечит удобный левоповоротный съезд для водителей, направляющихся в сторону Сириуса, а также упростит движение для жителей Кудепсты и соседних районов.

Работы ведутся одновременно и в Кудепсте, и в селе Высоком, где активно готовятся к строительным работам тоннелепроходческих комплексов.

«Третий этап обхода Адлера включает в себя строительство тоннельного комплекса в толще горных пород на глубине до 250 м, эстакаду длиной 916 м от мостовых переходов через реку Кудепсту до западного портала и комплекса подпорных и противооползневых сооружений протяженностью 1 тыс. 412 м», — сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

В селе Высоком на 50% готова разворотная петля над существующей дорогой А-149. Здесь из Адлера будут ехать машины, направляющиеся в тоннель в Кудепсту. Примерно через десять минут водители окажутся на месте, минуя адлерские пробки. Обход Адлера как часть трассы Джубга — Сочи планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

