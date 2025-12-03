В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 на Мамайском перевале

Специалисты ФКУ «Черноморье» завершили работы на участке федеральной трассы А-147 от поста ГАИ на Мамайском перевале до расширения в зоне разворота.

Проект реализуют в рамках контракта на обновление дорожного покрытия на четырех участках трассы Джубга — Сочи в районе Дагомыса. В рамках контракта предусмотрена замена дорожного покрытия на трассе от реки Иры до Мамайской развязки.

Специалисты завершили работы на участке от поста ГАИ на Мамайском перевале (трасса А-147 на границе микрорайона Мамайка) до расширения в зоне разворота, где трасса переходит с обратного на прямой ход. Также выполнены работы на участках км 189+079 – 192+648 и км 193+158 – 197 в Адлере и Кудепсте.

На следующий год дорожники обновят покрытие на участках км 165 – км 166, км 166 –167, км 167– 169, км 169 – 171 и выполнят замену одиннадцати павильонов на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Читайте также: ремонт моста через реку Мацесту в Сочи рассчитывают закончить до конца года. Два года назад переправа на автодороге Мацеста — Семеновка пострадала из-за оползня. Этот мост соединяет Измайловку, Семеновку и Краевско-Армянское с центральной частью Сочи. Министерство транспорта Кубани направило на восстановление моста более 58 млн рублей.

