Схема движения изменится на участке трассы А-147 в Сочи с 6 декабря
На двух участках автодороги в микрорайоне Кудепста по прямому и обратному ходу сузят полосы.
Изменения связаны со строительством примыкания обхода Адлера к трассе А-147. Для организации строительной площадки на обочинах ширину двух полос сузят до 3 м. При этом движение в обе стороны сохранится. Новая схема движения начнет действовать с 6 декабря.
На указанном участке построят удерживающие сооружения в составе обхода Адлера, в дальнейшем организуют реконструкцию трассы А-147, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
Водителей просят быть внимательными, не превышать скорость и следовать указаниям временных дорожных знаков.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи идет подготовка к строительству тоннельного комплекса на обходе Адлера. Госкомпания «Автодор» получила положительное заключение на третий и последний из пяти этапов строительства трассы.