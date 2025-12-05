Схема движения изменится на участке трассы А-147 в Сочи с 6 декабря

На двух участках автодороги в микрорайоне Кудепста по прямому и обратному ходу сузят полосы.

Изменения связаны со строительством примыкания обхода Адлера к трассе А-147. Для организации строительной площадки на обочинах ширину двух полос сузят до 3 м. При этом движение в обе стороны сохранится. Новая схема движения начнет действовать с 6 декабря.

На указанном участке построят удерживающие сооружения в составе обхода Адлера, в дальнейшем организуют реконструкцию трассы А-147, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Водителей просят быть внимательными, не превышать скорость и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи идет подготовка к строительству тоннельного комплекса на обходе Адлера. Госкомпания «Автодор» получила положительное заключение на третий и последний из пяти этапов строительства трассы.

