Перед Тургеневским мостом в Краснодаре 16 апреля собрались большие пробки

В первый вечер после старта капитального ремонта Тургеневского моста на подъездах к нему образовался сильный затор. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность автодорог на 7 баллов из 10.

По состоянию на 17:30 16 апреля, большие скопления машин наблюдаются на улицах:

Тургенева;

Северной;

Калинина;

Володи Головатого;

Буденного;

Кубанской Набережной.

Также пробки сковали улицы: Братьев Игнатовых, Карла Маркса, Калининградской, Воровского и Котовского.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», капитальный ремонт Тургеневского моста в Краснодаре стартовал в ночь с 15 на 16 апреля. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, работы там будут вести круглосуточно. Сейчас подрядчик оборудует рабочую площадку и демонтирует инженерные конструкции. После этого строители приступят к снятию старого дорожного покрытия.

Во время проведения первого этапа работ движение транспорта по мосту в обе стороны будет ограничено. Глава Краснодара Евгений Наумов призвал работодателей не наказывать сотрудников за опоздания.

Подпишись, здесь всегда интересно.