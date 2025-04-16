Наумов призвал не наказывать за опоздания из-за ремонта Тургеневского моста

В Краснодаре в ночь с 15 на 16 апреля начался капитальный ремонт Тургеневского моста. Утром в среду в районе проведения работ образовались пробки — как со стороны краевого центра, так и со стороны Адыгеи.

Глава Краснодара Евгений Наумов призвал работодателей не наказывать сотрудников за опоздания.

«Уважаемые работодатели, прошу с пониманием отнестись сегодня к опозданиям сотрудников. Жителям Краснодара и Республики Адыгея только предстоит привыкнуть к новым схемам движения и определить удобное время выезда», — написал Наумов в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам главы региона Вениамина Кондратьева, работы на Тургеневском мосту будут вести круглосуточно. Сейчас подрядчик оборудует рабочую площадку и демонтирует инженерные конструкции. После этого строители приступят к снятию старого дорожного покрытия. Во время проведения первого этапа работ движение транспорта по мосту в обе стороны будет ограничено.

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