Перед крушением самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался

Сервис Flightradar 24 августа представил отчет о поведении лайнера в воздухе в последние минуты перед падением.

Согласно отчету, самолет Embraer, среди пассажиров которого был Евгений Пригожин, несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед тем, как упасть.

До 18:19 борт летел на высоте около 8,5 км, но резко потерял вертикальную скорость и высоту. Затем лайнер поднялся на максимальную высоту около 9,15 км, а затем снова снизился до 8,4 км. После этого самолет набрал высоту до отметки 8,9 км, а затем начал падать.

Последние данные о самолете сервис Flightradar зафиксировал, когда борт был на высоте около 6 км. Отмечается, что все изменения с высоте произошли за 32 секунды, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крушение частного самолета произошло вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным Росавиации, на борту бизнес-джета Embraer Legacy находились 10 человек. Члены экипажа — Алексей Левшин, Рустам Каримов и Кристина Распопова, а также семь пассажиров, в их числе был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в разбившемся в Тверской области самолете, погибли.