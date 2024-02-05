Пассажиры задержанных из-за селя поездов рассказали о сложных пересадках в Сочи

На железную дорогу в Лазаревском районе города-курорта сошел сель. Из-за этого часть пути пассажирам нескольких поездов и электричек пришлось преодолеть на автотранспорте.

«Мы выехали из Адлера в 05:15 на «Ласточке». Нас сразу предупредили, что едем до Дагомыса, а там пересаживаемся на автобусы и едем до Лоо, а там нас ждет «Ласточка», и уже до Краснодара. В данный момент мы уже в поезде в Лоо», — объяснил пассажир.

По его словам, в РЖД предоставили автобусы и организовали пересадку. Тем не менее другой пассажир заявил, что провел три часа на улице, ожидая обещанный транспорт. Не дождавшись его, уехал на маршрутке.

«Мы ехали в поезде, из Воркуты. Ни о каких автобусах речи не было. Вышли из поезда, человек 50. Ждали автобус, хоть какой-то. В итоге через три часа сели в маршрутный автобус. Никаких бесплатных не было», — цитирует пассажира телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за схода селя на железную дорогу приостановили движение поездов в Сочи. Сообщение о сходе грязевой массы на железную дорогу и падении дерева между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе поступило в МЧС от ЕДДС Сочи 4 февраля в 23:40.

Шесть пассажирских поездов задержаны из-за схода селя на железную дорогу в Сочи. По предварительным данным РЖД, объем земли, сошедшей на полотно на участке Туапсе — Адлер, превышает 5 тыс. куб. м.