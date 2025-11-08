Пассажиры прибывшего из Турции в Сочи парома до сих пор не сошли на берег

Пассажиры судна SeaBridge провели в Черном море вторую ночь в ожидании швартовки.

Сейчас паром, прибывший из Трабзона днем 6 ноября, стоит на якорной стоянке порта Сочи. Об этом журналистам «Кубань 24» сообщил гендиректор «СВС-Шиппинг» Сергей Туркменян. Он отметил, что 7 ноября судно осмотрели и составили положительный акт. Документ направили в силовые структуры для получения разрешения на вход в порт.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пассажирский паром вышел из Трабзона вечером 5 ноября и прибыл в обозначенное время — 6 ноября в 12:00. После этого до середины дня 7 ноября судно ожидало на внешнем рейде порта Сочи. На борту — 18 граждан РФ. Причиной задержки стали неполная разрешительная документация для входа в российские территориальные воды и закрытие порта Сочи на время учебных стрельб, которые проводились 7 ноября.

Сергей Туркменян заявил, что готов всем пассажирам, находящимся на судне, предоставить билеты в обратную сторону в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против организации международного паромного сообщения в Сочи. Он отметил, что в нынешних условиях это было бы небезопасно и преждевременно.

Подпишись, здесь всегда интересно.