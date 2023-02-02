Пассажирский поезд смял «десятку» на переезде в Усть-Лабинском районе, есть прострадавшие
Информация об аварии на регулируемом железнодорожном переезде поступила в экстренные службы 1 февраля в 23:00.
По предварительным данным, пассажирский поезд № 127 сообщением Красноярск — Адлер совершил экстренное торможение, однако избежать наезда на автомобиль ВАЗ-2110 не удалось.
Сообщается, что поезд не сошел с рельсов, опоры контактной линии не были повреждены. Из-за аварии временно приостановили движение поездов. В ликвидации последствий ДТП от РСЧС привлекались 28 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС России девять человек и две единицы техники.
Железнодорожное сообщение восстановили в 00:42. Сотрудники МЧС извлекли пострадавших из поврежденного автомобиля, устранили разлитое горючее, отключили аккумулятор машины и обеспечили пожарную безопасность.
В результате ДТП один человек погиб на месте, еще одного доставили в больницу с травмами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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