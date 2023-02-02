Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Выехал на пути перед поездом: стали известны подробности ДТП в Усть-Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyehal-na-puti-pered-poezdom-stali-izvestny-podrobnosti-dtp-v-ust-labinskom-rajone
Выехал на пути перед поездом: стали известны подробности ДТП в Усть-Лабинском районе
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Авария на железнодорожном переезде «Кавказская — Краснодар», в котором один человек погиб и еще один получил травмы, произошла в ночь на 2 февраля.

По предварительным данным, на регулируемом ж/д переезде ВАЗ-2110 при запрещающих сигналах светофора выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Краснодар – Адлер.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пассажиры и бригада поезда за медицинской помощью не обращались. На движение других поездов авария не повлияла, сообщает пресс-служба СК ЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудники МЧС извлекли двух пострадавших из поврежденного автомобиля. Также устранили разлитое горючее, отключили аккумулятор машины и обеспечили пожарную безопасность. В результате аварии один человек погиб на месте, еще одного доставили в больницу с травмами.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Анапе заключили под стражу третьего подозреваемого в попытке заказать убийство пристава
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки
  5. Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях