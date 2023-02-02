Выехал на пути перед поездом: стали известны подробности ДТП в Усть-Лабинском районе
Происшествия
02.02.2023 07:58
Авария на железнодорожном переезде «Кавказская — Краснодар», в котором один человек погиб и еще один получил травмы, произошла в ночь на 2 февраля.
По предварительным данным, на регулируемом ж/д переезде ВАЗ-2110 при запрещающих сигналах светофора выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Краснодар – Адлер.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пассажиры и бригада поезда за медицинской помощью не обращались. На движение других поездов авария не повлияла, сообщает пресс-служба СК ЖД.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудники МЧС извлекли двух пострадавших из поврежденного автомобиля. Также устранили разлитое горючее, отключили аккумулятор машины и обеспечили пожарную безопасность. В результате аварии один человек погиб на месте, еще одного доставили в больницу с травмами.
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