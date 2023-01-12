Грузовой поезд насмерть сбил 84-летнего мужчину в Краснодарском крае

Несчастный случай произошел 12 января на перегоне Тимашевск — Гречаная Балка.

По предварительным данным, машинист локомотива применил экстренное торможение, но избежать наезда на пешехода не удалось. От полученных травм 84-летний местный житель скончался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Краснодарского линейного управления. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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