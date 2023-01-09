Тело 49-летнего мужчины нашли на железной дороге под Краснодаром

Несчастный случай произошел 8 января в районе железнодорожной станции Лорис.

В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железной дороге обнаружили тело мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа. Личность мужчины установили, это 49-летний местный житель. Предположительно, на него наехал поезд.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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