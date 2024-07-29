Пассажиров сошедшего с рельсов поезда доставит в Сочи резервный состав

Восемь вагонов пассажирского поезда № 491 Казань — Адлер сошли с рельсов 29 июля в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области из-за выехавшего на пути КамАЗа.

В РЖД уточнили, что пассажиров поезда в Сочи доставит резервный состав, который сейчас отправляется из Волгограда. Он будет подан под посадку на станции Гремячая, а затем проследует измененным маршрутом через станции: Петров Вал, Морозовскую и Волгодонскую и выйдет на основной маршрут на станции Куберле.

Эвакуированных из поезда после ДТП пассажиров отправят автотранспортом на станцию Котельниково. Людям организовали раздачу воды. К резервному составу пассажиров доставят автобусами, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о том, что в сошедшем с рельсов поезде ехали 17 сочинских детей и 4 взрослых сопровождающих. Их жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает.

«Группа возвращалась с конкурса талантов. Мы уже связались с руководителем и получили подтверждение, что с детьми все в порядке», — написал Андрей Прошунин в Telegram.

Он уточнил, что детей и сопровождающих из Сочи эвакуировали с места аварии и разместили в помещении детского сада в городе Котельниково.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», виновником произошедшего стал водитель «КамАЗа», который грубо нарушил правила дорожного движения. Он выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч. В результате с рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда. По предварительным данным, госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых, один ребенок и два проводника. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира.