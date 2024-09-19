Памятник Селезневу вернулся на Всесвятское кладбище Краснодара спустя две недели

Памятник Петру Селезневу вернулся на свое историческое место в Краснодаре — на Всесвятское кладбище. Куда и зачем он исчезал — неизвестно.

В конце августа местный историк преподаватель КубГУ Константин Гусев во время проведения очередной экскурсии по Всесвятскому кладбищу обнаружил пропажу надгробия первого секретаря крайкома партии Петра Ианнуарьевича Селезнева. Тогда историк предположил, что памятник подвергся акту вандализма, а телеканал «Кубань 24» показывал, как две недели назад на месте мемориала был лишь бетон.

«Мы сделали несколько запросов в ведомства, однако тайну перемещений так и не раскрыли. Администрация кладбища тоже не пошла на контакт. Но теперь надгробие так же без предупреждений и объяснений вернулось на свое место», — рассказывает корреспондент Виктория Зальцман.

Сейчас памятник Петру Ианнуарьевичу выглядит практически как до реконструкции. Изменилось лишь то, что раньше мраморное надгробие лежало на мраморных же плитах, а теперь под ним тротуарная плитка, уточнила журналист. Для чего это сделали и где памятник пропадал две недели — загадка. Пройдет еще немного времени, и все это наверняка превратится в очередную легенду Всесвятского кладбища.

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