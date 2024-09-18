Завершен первый из десяти муралов фестиваля «Краснодар. Яркий»

Посвященный Дню города крупнейший в ЮФО фестиваль уличного искусства «Краснодар. Яркий» проходит в кубанской столице с 14 по 28 сентября.

В рамках фестиваля художники нарисуют десять муралов на многоэтажках в Московском микрорайоне. Первый мурал уже завершен, он украсил 16-этажный дом на улице Котлярова, 24. Картину создал краснодарский художник Георгий Куринов. Над другими граффити продолжают трудиться девять авторов из шести городов России.

Муралы на фасадах многоэтажек Московского микрорайона по следующим адресам:

Байбакова, 2

Байбакова, 2/1

Артюшкова, 15

Артюшкова, 19 (2 мурала)

Котлярова, 20

Котлярова, 8

Котлярова, 24

Котлярова, 16.

Эскизы муралов созданы с учетом культурных особенностей кубанской столицы и всего региона. В сюжеты изображений вплели аутентичные предметы быта, элементы традиционной одежды, знаковые места города. Художники трудятся при хорошей погоде. Фестиваль организован управлением по делам молодежи кубанской столицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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