Посвященный участнику СВО Юрию Сумынину мурал появился в Краснодаре

Портрет погибшего заместителя атамана станичного казачьего общества «Пашковское» Юрия Сумынина нарисовали на торце многоквартирного дома № 68 на улице Ярославского в Пашковском микрорайоне.

Юрий Сумынин погиб в октябре 2023 года, сражаясь за Родину на спецоперации. Казак-доброволец выполнял боевые задачи в составе казачьих добровольческих отрядов БАРС-11 и БАРС-16.

«Не случайно Юрий Сумынин взял позывной «Пашковка». Он был наставником в казачьей школе № 60. Проводил с ребятами уроки мужества, рассказывал о вере и долге. Хорошо, что мурал с его изображением находится напротив храма Вознесения Господня. Уверены, что жители Пашковки будут молиться о достойном сыне нашей земли и помнить о нем», — сказал и. о. атамана станичного казачьего общества «Пашковское» Роман Лоскутов.

Работа над изображением стартовала в августе. Рисунок создали пятеро молодых художников. На мурал нанесли QR-код, по которому можно перейти на страницу с биографией Юрия Сумынина, которая размещена на сайте Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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