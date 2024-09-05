Памятник Селезневу забрали на реставрацию с Всесвятского кладбища в Краснодаре

Мононумент первому секретарю крайкома Кубани Петру Ианнуарьевичу Селезневу исчез. Именно он возглавлял Краснодарский край в военные годы, внес большой вклад по освобождению Краснодара от фашистской оккупации.

Центральные улицы Рашпилевская, Володи Головатого, Братьев Игнатовых известны всем краснодарцам. Они названы в честь кубанских партизанских и казачьих деятелей, которые покоятся на Всесвятском кладбище. Среди них и Петр Ианнуарьевич Селезнев. Вместо памятника там сейчас залитый бетон.

«Сюда регулярно проводятся экскурсий. Буквально в конце августа увидели, что нет могилы у Селезнева», — говорит историк, преподаватель КубГУ Константин Гусев.

Кладбище печально известно актами вандализма и воровства памятников.

«По всей видимости с Селезневым произошло не это. Просто памятник выглядел непрезентабельно и его решили заменить, поэтому проводятся работы по реконструкции и реставрации», — рассказывает Гусев.

Непрезентабельно выглядел памятник с точки зрения величины фигуры Селезнева и того, какую большую работу он проделал для края.

«По сути на Селезнева легла вся работа по организации партизанского движения во время оккупации и восстановления города в феврале 1943 года. Самая черная и сложная работа легла на плечи этого человека», — отмечает историк.

После оккупации Краснодар вошел в десятку самых пострадавших от войны городов, повреждены или уничтожены были более 70% зданий. Когда перед Селезневым встал вопрос, брать ли государственные деньги для Кубани или направить их для тех, кому они нужнее, он выбрал второе. Жители поддержали.

«Выбор Селезнева был очевиден, что Кубань богатый регион и сможет самостоятельно восстановиться», — подчеркивает Гусев.

За десять лет у власти он решил ряд принципиально важных вопросов экономического и социального развития края. Инициировал благоустройство Краснодара, перенес трамвайные пути с главной улицы Красной на Коммунаров для упрощения логистики. При нем началось строительство гостиниц, ТЭЦ, Дома Советов, коллектора канализации в краевом центре. Дальняя родственница Селезнева поделилась воспоминаниями о главе Кубани.

«Поколение людей, которые были у власти в тот момент, для них Родина — самое главное. У него, как и у многих, не было каких-то драгоценностей, вещей дорогих», — делится дальняя родственница Петра Селезнева Елизавета Мироненко.

Среди местных жителей известна легенда, что Селезнев во время оккупации остался в городе и, притворившись бродягой и выбив себе два зуба, присоединился к партизанскому движению лично и узнавал тайны фашистов. Однако это не более чем красивая история для туристов, но и без этого его вклад переоценить нельзя.

«Память о деятеле до сих пор живет. В честь него в 1965 году переименовали улицу Зеленую в улицу Селезнева. Сегодня это крупная магистраль краевого центра, которая напоминает всем о выдающемся человека, трудившемся на благо Кубани», — сообщает корреспондент Виктория Зальцман.

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