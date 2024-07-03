В Краснодаре задержали вандала, повредившего монумент «Расстрельный угол»

Мужчина спилил и украл с мемориального комплекса «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище две сабли и ружья.

Прибыв на место происшествия, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и отследили маршрут его передвижения. Злоумышленника — ранее судимого за оборот наркотиков 37-летнего жителя Адыгеи задержали по месту жительства.

Возбудили уголовное дело о вандализме. Кроме того, установили, что в начале июня мужчина оторвал и украл звезду из цветного металла с монумента «Ради жизни на земле» на улице Красной в Краснодаре, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хулиганы оторвали часть конструкции, а также нанесли ущерб бронзовым сабле и ружью.